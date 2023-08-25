İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı İstanbul'da uyuşturucu baskınında polise uzun namlulu silahlarla ateş eden ve 1 polisimizin şehit olmasına neden olan uyuşturucu tacirlerinin PKK bağlantılı terörist oldukları ortaya çıktı. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK simgeleri taşıdığı görüldü.

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Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda dün gece saatlerinde İstanbul'da hareketli saatler yaşandı.

Kağıthane ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri baskın düzenledi.

Zehir tacirleri baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı.

Polise uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

Diğer polis memuru ise yara olmadan kurtularak bina dışına çıktı. Saldırının ardından polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları yönlendirildi.

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1 saldırgan ölü ele geçirildi

Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Yapılan baskında saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

PKK bağlantılı çıktılar

Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra saldırganın cesedi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer 4 saldırganın emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

Yapılan incelemelerde zehir taciri eşkıyaların PKK bağlantılı oldukları tespit edildi. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK terör örgütünün simgelerini taşıdığı görüldü.

1 kişi daha gözaltına alındı

Olayla ilgili bugün saat 12.30 sıralarında Narkotik Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün müşterek operasyonu ile Adem A. adlı şüpheli ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanmak için yapılan düzenek, tabanca şarjörü ve içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen 57 adet kapsül ele geçirildi. Şüpheli karakola götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi.

1 polisimiz şehit oldu diğeri ağır yaralı

Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarında Hakan Telli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer memurun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.