İstanbul'da polise saldırı sonrası vatandaşlardan 'idam' sesleri yükseliyor Ümraniye ilçesinde 19 yaşında olan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin saldırısı sonrası bir polis memuru şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası adli soruşturma sürürken vatandaşlar bu tür olaylar karşısında 'idam' seslerini bir kez daha yükseltti.

Haber Merkezi

İstanbul'da polislerimize yönelik kalleşçe saldırı...

Ümraniye ilçesinde Dudullu Polis Merkezi Amirliği, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan sonrasında firar eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

POLİSLERE DİRENDİ

Ekipler, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde zanlıyı yakaladı.

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti bu sırada polislere teslim olmamak için direndi.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Polisler ve zanlılar arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede polisin silahını alan Yunus Emre Geçti, polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. isabet etti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kadın polisi şehit eden zanlı çok geçmeden yakalandı. Saldırganın suç dosyası bir hayli kabarık çıktı.

Yunus Emre Geçti'nin kasten yaralama, cinsel taciz, yağma, gasp, motosiklet hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplamda 26 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin gözaltındaki süreci devam ederken emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.

İDAM ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Tüm bu süreç yaşanırken özellikle sosyal medyada vatandaşlar, 19 yaşındaki bir kişinin 26 suç kaydı bulunmasına rağmen nasıl sokakta dolaştığı sorusunu gündeme getirdi.

Bu sorular ışığında vatandaşlar, sık sık yaşanan bu kan donduran saldırılar için idam cezasının yeniden yürürlüğe alınmasını konuşmaya başladı.