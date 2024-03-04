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İstanbul'da polisin dur ihtarına uymadı: Kovalamaca dakikalarca devam etti

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymadı: Kovalamaca dakikalarca devam etti Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücü dakikalarca polisten kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı tespit ederek gözaltına alırken farklı suçlardan 43 bin 609 lira para cezası kesildi.