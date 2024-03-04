İstanbul'da sorumsuz motosiklet sürücüsü trafik tehlike saçtı.
27 Şubat günü Beylikdüzü ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Volvo kavşağı üzerinde denetim gerçekleştirdi.
O sırada ekipler, sırada abartı egzozlu ve kasksız motosikletli bir sürücüye dur ihtarında bulundu.
Kovalamaca dakikalarca devam etti
Sürücü durmayınca motosikletli polis memuru, şüpheliyi kovalamaya başladı.
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kask kamerasına yansırken sürücü bir süre sonra izini kaybettirdi.
O anlar kamerada
Motosiklet sürücüsünün kaçtığı anlar, trafik polisinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ekipler harekete geçti
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Kamera incelemeleri sonucu aracın plakası ve sürücünün İsa Erdem Ataş isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Gözaltına alındı
Şüphelinin belirlenen ikamet adresine giden ekipler, motosikleti ele geçirirken şüpheliyi de gözaltına aldı.
43 bin 609 lira para cezası kesildi
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "abartı egzoz", "plakasız araç kullanmak", "kask takmamak", "makas atmak", "dur ikazına uymamak", "kırmızı ışık ihlali", "yayaya yol vermemek", suçlarından toplam 43 bin 609 lira para cezası kesildi.
Araç sahibine ceza
Ayrıca araç sahibine, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira ceza yazıldı.
Toplamda 56 bin 586 lira cezai işlem uygulanırken araç, çekici yardımıyla otoparka alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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