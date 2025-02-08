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İstanbul'da polislere bıçakla saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da polislere bıçakla saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memurunu bıçakla yaralayan saldırgan ifadesinde, "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dedi.