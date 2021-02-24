İstanbul'da polislerin gövde gösterisini turistler hayranlıkla izledi

Şişli ve Beyoğlu’nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 300 personelin görev aldığı uygulamada araçlar didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde 100 araç ve 300 personelle asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama noktalarında polis ekipleri ,şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurdu. Ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini yaptı.

EKİPLER 'DİDİK DİDİK' ARADI

Uygulama noktasına alınan araçlar da özel eğitimli köpek “Kanıt” ile didik didik arandı.

Uygulama öncesinde Taksim Meydanı’nda toplanan 100 araç ve 300 personelden oluşan ekip, adeta görsel şölen oluşturdu.

POLİSLERİN GÖVDE GÖSTERİ HAYRANLIKLA İZLENDİ

Meydanın neredeyse tamamına yayılan polis araçlarını gören vatandaşlar ve turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kimileri cep telefonları ile o anları kaydetti, kimileri ise polislerin önünde durup hatıra fotoğrafı çektirdi.

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