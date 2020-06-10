Dolar
6.7866
-0.153%
Euro
7.7278
0.2308%
Altın
1723.65
0.4996%
Borsa
110006.75
0.7051%
G. Altın
375.859
0.3411%
Bitcoin
65831.96
-0.6272%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    İstanbul'da polisten drone ile 'sosyal mesafe' uyarısı

    Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı çevresinde polis ekipleri, “hoparlörlü drone” ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 14:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da polisten drone ile 'sosyal mesafe' uyarısı

    Dünyayı etkisi atlına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye başlanmıştı.

    DRONE'LU SOSYAL MESAFE UYARISI

    Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla vatandaşlar, İstanbul'da tarihi meydanlar ve çarşılara akın etmeye başladı.

    Bu kapsamda polis ekipleri zaman zaman ihlal edilen sosyal mesafe kuralı için, “Hoparlörlü drone” ile havadan vatandaşları uyardı.

    Polisten drone ile vatandaşlara 'sosyal mesafe' uyarısı- İZLE

    Görüş Bildir