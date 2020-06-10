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İstanbul'da polisten drone ile 'sosyal mesafe' uyarısı

İstanbul'da polisten drone ile 'sosyal mesafe' uyarısı

Eminönü Meydanı ve Mısır Çarşısı çevresinde polis ekipleri, “hoparlörlü drone” ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.