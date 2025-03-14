İstanbul'da Ramazan ayı denetimleri: Kafe ve restoranlara sıkı hijyen kontrolü

İHA

Ramazan ayının gelmesiyle fırsatçı işletmeler, vatandaşları mağdur etmeye başladı.

Bunu üzerine Türkiye genelinde geniş kapsamlı denetimler başlatıldı.

Bu denetimlerden bir tanesi de İstanbul'da gerçekleştirildi.

FIRSATÇI İŞLETMELER DENETLENDİ

Eyüpsultan ilçesinde zabıta ekipleri, lokanta ve restoranları denetledi.

İşletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, kullanılan gıda malzemelerinin uygunluğu ve fiyat etiketi kontrolleri titizlikle yapıldı.

GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN ÖN PLANDA

Zabıta ekipleri, restoran ve kafeleri tek tek gezerek mutfak temizliği, raf ve tezgah düzeni, işletme ruhsatı ve vergi levhası gibi konularda denetimler gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

RAMAZAN BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Eyüpsultan Belediyesi, halk sağlığını korumayı ve Ramazan ayında vatandaşların huzurlu bir ortamda iftar yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği duyuruldu.