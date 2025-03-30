İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu

AA

Megakent İstanbul'un trafik çilesi çözülemiyor..

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına gitmesi ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle ana yollarda ve caddelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

ANA ARTERLER VE CADDELERDE YOĞUNLUK

Bayram nedeniyle kent içi ve dışına seyahat eden İstanbullular nedeniyle bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

Kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile ana arterler ve caddelerde yoğunluk dikkati çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar görülüyor.

Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt ile Esenler arasında her iki yönde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ-Haliç arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Küçükköy-Sultangazi kavşağından 5. Levent ile Mecidiyeköy ve Çağlayan'da köprü yönünde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk göze çarpıyor.

Şile Otoyolu ve D-100 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU KENT GENELİNDE YÜZDE 81 SEVİYELERİNE KADAR YÜKSELDİ

Öte yandan İBB trafik haritasında yoğunluk 15.30 sıralarında yüzde 81 olarak ölçülürken, akşam saatlerinde yüzde 67 seviyelerine geriledi.

İBB'nin Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde yüzde 65'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.