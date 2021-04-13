Euro
9.6906
-0.27%
Dolar
8.1461
-0.04%
Altın
452.37
-0.37%
Borsa
1.361
-1.11%
Bitcoin
508.800
3.29%
EXEN Coin
23.76
2.45%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    İstanbul'da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi

    Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları mesaiye başlayarak vatandaşları ilk sahura kaldırdı
    • DHA
    • 13.04.2021 - 05:05
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 06:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi

    Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ramazan davulcuları, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor.

    İstanbul'da, Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi'nde Ramazan davulcuları vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.

    Davulcunun geldiğini gören bazı vatandaşlar camlara çıkarken, bir kişi de davulcuları kapıda karşıladı.

    Mesaiye başlayan Ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarken ilk sahura uyanan bazı vatandaşların evlerinden çıkarak fırından ekmek aldığı görüldü.

    İstanbul'da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi VİDEO

    MANİLERLE SAHURA KALDIRDI

    "1959 yılından beri Kasımpaşa'da dededen toruna Ramazan davulunu  biz çalıyoruz" diyen  Kazım İliş söylediği manilerle  vatandaşları sahura kaldırdı.

    İliş, "Malesef koronovirüs hayatımızda, bizde bu şekilde yaşamaya alıştık. Geçen sene olduğu gibi sayın Cumhurbaşkanımız bize kolaylık sağladı. Bu sene de kolaylık sağladı, teşekkür ediyoruz kendilerine, eski geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Burası Kasımpaşa, gelenekleri, görenekleri olan bir semt. Halkımız davulu seviyor, her sene  Ramazan davulunu bekliyor" dedi.

    İstanbul da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi #1

    İstanbul da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi #2

    İstanbul da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi #3

    İstanbul da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi #4

    İstanbul da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi #5

    İstanbul da Ramazan davulcularının ilk gün mesaisi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir