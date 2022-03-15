İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul'da 2022 yılının Ramazan ayı için 330 gram sade pide 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan satışa çıkacak.

Mart ayının sonuna yaklaşmamızla Ramazan ayına sayılı günler kaldı.

Bu dönemde herkesin en çok merak ettiği şey ise iftar sofralarının olmazsa olması olan Ramazan pidesinin fiyatı.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası, bu yıl belirledikleri fiyatlar hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.

SADE 6 LİRA, YUMURTALI 7,5 LİRA

İşte güncel fiyatlar:

330 gram sade pide 6 TL

330 gram yumurtalı susamlı pide 7,5 TL

Sade pidenin kilosu 18,20 TL

YÜZDE 50 ZAM GELDİ

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pidenin fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti.

Böylelikle vatandaşlar pideleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 zamlı alabilecek.

Ramazan Pidesi Tarifi