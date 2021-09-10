Meteoroloji'nin yaptığı uyarı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış, öğle saatlerine kadar devam etti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak, yurt genelinde etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış, öğle saatlerinde de devam ederken Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

KİMİ VATANDAŞ YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Kimi vatandaşlar Meteoroloji'nin yaptığı uyarıları dinleyip şemsiyesi ile yağmura hazırlıklı yakalanırken kimisi de sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı.

Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, mont ve ceketlerini başlarını üzerine çekerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi VİDEO









YAĞMUR TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yollarda da trafiğin olumsuz etkilendiği görüldü. Bazı sürücüler, zeminin yağmurdan dolayı ıslak olması nedeniyle fazla sürat yapmadan yollarına devam etti.



