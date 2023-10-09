İstanbul'da sabah saatlerine dikkat: Valilikten fırtına uyarısı geldi İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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İstanbullular dikkat...

Sabah saatlerinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri aktarıldı.

Açıklamada Batı Karadeniz'de rüzgarın pazartesi günü sabah saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtilirken, "Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre pazartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Karadeniz'in batısında da sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar yağabilir

Tahminlere göre Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare); Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede 09.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sarı alarm verilen iller ise şöyle sıralandı: