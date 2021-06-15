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    İstanbul'da sağanak hayatı felç etti

    İstanbul'da sağanak hayatı felç etti

    Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı ilçelerde araçlar suya gömüldü.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:32
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

    Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.

    BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİTTE CAN PAZARI

    Yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı.

    O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor. Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı.

    İstanbul’da şiddetli yağmur

    TOPKAPI'DA DA AYNI MANZARA

    Topkapı Varyant altı da sular altında kaldı.

    Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçtiği yolda kalan araç, çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, “Berbat araba suyun içinde kaldı” diyerek isyan etti.

    İstanbul da sağanak hayatı felç etti #1

    DURAKLARA SIĞINDILAR

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

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