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İstanbul'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sel sularını temizlemeye çalıştı.