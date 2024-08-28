Tüm yaz kavurucu sıcaklara teslim olan İstanbul, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışla mücadele ediyor.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası aniden bastıran sağanak, Megakent'te hayatı adeta felç etti.
Taksim İstiklal Caddesi, sağanak nedeniyle sular içerisinde kaldı. Vatandaşlar iş yerlerine dolan suları temizlemek için uzun süre uğraştı.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sürücüler ise ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar suya gömüldü.
Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü. Bahçelievler'de ise, sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi.
EVLERİ SU BASTI, BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde evleri su bastı. Vatandaşların su basan evlerden yağmur suyunu tahliye çalışmaları sürüyor. İhbar üzerine su basan evlere giden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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