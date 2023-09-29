İstanbul'da sağanak! Küçükçekmece Gölü'ne çamur aktı İstanbul genelinde gün içinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları meydana geldi. Yağışın yoğun olduğu Küçükçekmece'de ise bir göl, çamura bulandı.

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DHA

İstanbul'da meteorolojinin uyarıları sonucu dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti.

Akşama doğru şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları meydana geldi.

Yaşananlarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklamada geldi.

Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verilirken, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Araçların sürüklendiği, cadde ve sokakların göle döndüğü İstanbul'da küçükçekmece gölüne ise çamur aktı.

Gölün rengi değişti

Sağanak sonrası Küçükçekmece Gölü'ne çamur aktı. Gölde suyun rengi kahverengine döndü.

Gölün değişen rengi, İstanbul'da sağanak yağışın bilançosunu da gözler önüne serdi.

Valilik ihbarlara dair detayları paylaştı

Sağanak yağış hakkında bilgi veren valilik yaptığı açıklamada ihbarları da paylaşarak şu ifadelere yer verdi;

28.09.2023 tarihinde İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olmuştur. Sağanağın etkili olduğu ilçelerimizde metrekareye düşen yağış miktarı Arnavutköy'de 218 kg, Silivri'de 42,5 kg, Çatalca'da 49,8 kg, Sancaktepe'de 32,5 kg şeklinde gerçekleşmiştir.



Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana gelmiş olup meydana gelen su baskınlarına ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiştir.



Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana gelmiştir.



Yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne 1.565 ihbar gelmiştir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)