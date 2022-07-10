İstanbul’da sağanak ve su baskını: Nakdi yardımlar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da evleri su basanlara 5’er bin lira, iş yerlerini su basanlara ise 10’ar bin lira nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

İstanbul, felaketi yaşadı...

Sağanak bir anda megakenti esir aldı, bayramın ilk günü adeta zehir oldu.

Gece başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü şiddetli yağış özellikle Esenyurt ilçesinde etkili oldu.

Haramidere taştı

İlçenin Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere taştı.

Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için mücadele verdi.

Selin etkisiyle kaldırım taşlarının söküldüğü, yollarda çökmeler oluştuğu gözlendi.

Bakan Soylu, bölgeyi inceledi

Bu sabah ise bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gitti.

Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, incelemelerde bulunduktan sonra selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Soylu: Evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar VİDEO

Nakdi yardım yapılacak

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, müjdeli haberi de verdi.

Soylu, “Evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Bugün itibariyle banka şubesinden hesap açtık. Evleri su basanlara 5 bin liralık, iş yerleri su basanlara 10 bin liralık nakit elden verilecek. Allah'a hamdolsun can kaybımız yok.” dedi.

Hasar tespiti bu gece yarısına kadar bitecek

Sağanağın bir anda bastırdığını hatırlatan Soylu, "Yapılması gereken işler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile değerlendirildi. Yakın bir zamanda yapılacak. Geçmiş olsun. Arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp, bitirecekler. Vatandaşımızın yaşadığı manevi mağduriyete şimdilik bir şey yapamayız ama maddi mağduriyet için çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.