DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmasının ardından kentin birçok bölgesinde kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi.
Avrupa ve Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
ALT GEÇİDİ SU BASTI
Özellikle Bayrampaşa, Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar ilçelerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Aniden bastıran sağanak yağış etkisiyle Bayrampaşa'da bulunan Maltepe Alt Geçidi'ni su bastı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Baskın sırada alt geçitten ve çevreden geçen sürücüler bölgede mahsur kaldı.
Sürücülerin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Olay yerine yönlendirilen ekiplerin, mahsur kalan araçları kurtarma mesaisi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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