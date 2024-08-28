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İstanbul'da sağanak yağış alt geçidi vurdu: Araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da sağanak yağış alt geçidi vurdu: Araçlar mahsur kaldı İstanbul'un batısı ve kuzeyinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa'da bulunan bir alt geçidi su bastı. Bölgede araçlar mahsur kalırken sürücüler ise zor anlar yaşadı.