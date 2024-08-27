İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kabataş tramvay yolu su kanalına dönerken, seferler durduruldu. Karaköy’de ise yoğun yağıştan dolayı bazı iş yerlerini su bastı.

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Haber Merkezi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Gök gürültülü sağanak yağış özellikle Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş gibi semtlerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ AVRUPA YAKASI'NDA GÖSTERDİ

Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı.

Yine sağanak yağış nedeniyle Kabataş tramvay yolu su kanalına dönerken, seferler durduruldu.

KARAKÖY'DE BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Karaköy’de ise yoğun yağıştan dolayı bazı iş yerlerini su bastı.

Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E-5 karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

İSTİKLAL CADDESİ SULAR ALTINDA...

Diğer yandan Taksim'de sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı.

GÜLHANE PARKI SULAR ALTINDA KALDI

Son olarak İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Fatih’te de etkisini gösterdi.

Sağanak yağış nedeniyle Gülhane Parkı'nın girişi sular altında kaldı.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su ile kaplanırken, bazı araçların güçlükle ilerlediği görüldü.