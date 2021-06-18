İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken, gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve binaların tentelerine sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Kentin üzerini kara bulutlar sardı, gök gürültüsü etkili olmaya başladı. O anlar çekilen görüntülere yansıdı.

VATANDAŞLAR SAĞANAKTAN KORUNMAYA ÇALIŞTI

Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur, merkeze doğru ilerliyor.

Şişli ve Beyoğlu civarında şiddetli bir şekilde devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar; dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor VİDEO

BAZI YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Taksim Meydanı'nda da birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri ise ilerlemekte zorluk çekti.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜL ÇEKTİ

Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Beyoğlu Hasköy Kumburhane Caddesi tamamen sular altında kaldı. Suların kapladığı caddede araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Etkili olan yağışla Beraber Kağıthane’de de birçok cadde sular atında kaldı. Rögar kapaklarından sular taşarken yolları kaplayan sularda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor VİDEO



