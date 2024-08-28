İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

AA

İstanbul, kavurucu sıcakların ardından yağmura teslim oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

İSTANBUL'UN BATISI VE KUZEYİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Saat 10.00-15.00 arasında başlayacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın, kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Uyarının ardından sağanak yağışın etkili olduğu Sultangazi ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

Üsküdar'da ise, şiddetli rüzgarın ardından gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterdi.

6 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)