İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Cadde ve sokaklar göle döndü Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini artırarak devam ediyor.

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İHA

Meteoroloji, İstanbul dahil olmak üzere 66 il için günlerdir uyarı veriyor...

Özellikle hafta sonuna dikkati çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı da verdi.

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarının ardından İstanbul'da beklenen yağış, sabah saatlerinde başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde de devam edecek

Taksim İstiklal Caddesi’nde yağışa yakalanan vatandaşların şemsiye ve montlarıyla korunmaya çalıştığı ve koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonu için yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışın günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Yakası'nda yağışın hızı arttı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul’da bugün ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)