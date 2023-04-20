İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi

AA
Türkiye bayrama yağışlı giriyor...
Mevsim normalleri altına düşen hava durumu tüm yurdu etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bayramın yağışlı geçeciğini ifade etti.
Yapılan paylaşımın ardınan Megakenti kara bulutlar kapladı.
İstanbul'un Bahçelievler ve Güngören ilçesinde kısa süreli dolu yağdı.
Gök gürültülü yağış
Kentin Avrupa Yakası'nda; Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağış etkili oldu.
Bahçelievler ve Güngören'de ise kısa süreli dolu yağdı.
Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde de zaman zaman sağanak etkisini gösterdi.
Vatandaşlar kaçmaya çalıştı
Kadıköy İskelesi ve çevresinde vatandaşlar şemsiyelerini açarak korunmaya çalıştı.