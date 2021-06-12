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İstanbul'da sağanak yağış sele döndü

İstanbul'da sağanak yağış sele döndü

İstanbul'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor. Yenibosna ve Avcılar'da yollar su altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi.