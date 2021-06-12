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- İstanbul'da sağanak yağış sele döndü
İstanbul'da sağanak yağış sele döndü
İstanbul'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor. Yenibosna ve Avcılar'da yollar su altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi.
- İHA
- 12.06.2021 - 14:50
- Güncelleme : 12.06.2021 - 15:10
İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı.
Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, kentin birçok noktasında hava kapandı, gök gürültülü sağanak başladı.
GÜNEŞ YERİNİ YAĞMURA BIRAKTI
Trakya bölgesinden gelen yağışlı hava, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar ve Üsküdar'da aralıklı olarak etkili oluyor.
BAZI İLÇELERİ SU BASTI
Yenibosna'da kısa süreliğine dolu yağarken, bazı ilçelerde itfaiyeye su baskını ihbarı yapıldı.
Bazı yollarda da yağışın etkisiyle su birikintisi oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.