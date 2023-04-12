İstanbul'da sağanak yağış! Trafik durma noktasına geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından trafik yüzde 85'e çıktı.

İHA

Megakentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da etkili olan yağış yine trafiğe sebep oldu.

Yaşanan trafik vatandaşları canından bezdirdi.

Trafik yüzde 85'e çıktı

Yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Karaköy'de bazı yollar göle dönerken Basın Ekspres yolunda ise trafik yüzde 85’lere çıkarak adeta durma noktasına geldi.

Kanalizasyon kapakları patladı

Küçükçekmece ve Karaköy'de de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi.

Aşırı yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı kanalizasyon kapakları patladı.

Bir araç patlayan kanalizasyona düştü.

Trafik durma noktasına geldi

Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi.

İBB’nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.