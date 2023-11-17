İstanbul'da sağanak yağış uyarısı İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İHA

İstanbul hafta sonu yağmura teslim...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada hafta sonu sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği de belirtildi.

Valilik uyardı: Sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olun

Kuvvetli yağışların pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İstanbul’da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)