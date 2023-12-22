Soğuk hava etkisini gösteriyor.
Yurdun birçok noktasında kar yağışı ve sağanak yağmur kentleri etkisi altına almış durumda.
İstanbul'da da aşırı soğukların ardından gözler Meteoroloji'den gelecek kar haberine çevrildi.
Yağmur kenti olumsuz etkiledi
Ancak, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Dün akşam saatlerinde de Megakent'te yağmur yüzünü gösterdi.
Şiddetli yağışlar kentte olumsuzluklara yol açarken haftanın son iş gününde vatandaşlar trafikle karşılaştı.
Araç kuyrukları oluştu
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekmeye başladı.
Görüş mesafesinin azalmasıyla araç kuyrukları kaçınılmaz oldu.
Yoğunluk yüzde 90
Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 17.50 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.
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