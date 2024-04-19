İstanbul'da sağanak yağış trafiği vurdu: Uzun araç kuyrukları oluştu İstanbul'da sağanak yağışın etkili olmasının ardından trafik yoğunluğu başladı. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da sıcak hava yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu artmaya başladı.

Yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı

Sabah saatlerinde işe ve okuluna gitmek için evinden çıkanlar, trafik nedeniyle uzun süre ilerleyemedi.

Sağanak yağış nedeniyle de zorlanan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını da doldurdu.

Sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar; metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

Yolcular sıraya girdi

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yolcular sıraya girdi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar güçlükle ilerledi.