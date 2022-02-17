Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa’da bir araya gelen bir grup sağlık çalışanı, şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bırakma eylemi yaptı.

İstanbul’un Zeytinburnu ile Gaziosmanpaşa ilçelerinde aralarında aile hekimi, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu bir grup sağlık çalışanı, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Mevlana Caddesi'nde bir araya gelen sağlık çalışanları, sloganlar atıp ‘Pandeminin ödülü ceza mı oldu?’, ‘İş güvencemiz kalmadı’ yazılı dövizler taşıdı.

‘SAĞLIK MERKEZLERİ KADERLERİNE TERK EDİLDİ’

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir, basın açıklamasında, aile sağlığı merkezlerinin modernize edilmek yerine kaderlerine terk edildiğini savundu.

“HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİNDE SİZİN YANINIZDAYIZ”

Özşehir, şiddete uğrayan sağlık çalışanları için adalet istediklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız.”

Özşehir, etkin bir "Sağlıkta Şiddet Yasası" ile 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi veya önerileri doğrultusunda revize edilmesi gibi bazı istekleri olduğunu ifade etti.

İstanbul’da, sağlık çalışanları eylem yaptı VİDEO



HALAY ÇEKTİKTEN SONRA, ALANDAN AYRILDILAR

Basın açıklamasına, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, İstanbul Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni (ATT), Hemşire, Ebe Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi, Genel Sağlık-İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası temsilci ve üyeleri de katıldı.

Konuşmaların ardından halay çeken sağlık çalışanları alandan ayrıldı.

2 GÜN İŞ BIRAKMA KARARI ALDILAR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Tabip-Sen üyesi bir grup ise Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Tabip-Sen Başkanı Dr. Ahmet Erçek, sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet vakaları ve özlük haklarındaki gerilemeler nedeniyle 2 gün iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

“BİR DOKTORA ATILAN TOKAT, DEVLETE ATILMIŞ BİR TOKATTIR”

Erçek, meslektaşlarının 08.00-17.00 saatleri arasında mesai yerinde olacağını ancak poliklinik hizmeti vermeyeceklerini anlatarak, "Biz inanıyor ve yüksek sesle söylüyoruz ki bir doktora atılan tokat, devlete atılmış bir tokattır ve bunun mesuliyeti bu tokada engel olmayanlardadır." diye konuştu.