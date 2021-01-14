İstanbul'da sağlık çalışanları korona aşısı olmaya başladı

İstanbul'da ilk aşılar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulandı.

Türkiye'de sabırsızlıkla beklenen aşılama kampanyası nihayet başladı.

Dün itibariyle, aşı randevu sistemi açılmış, randevular mhrs.gov.tr ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlanmıştı.

Sadece 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına randevu sisteminin açılmasının ardından akşam saatlerinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olmasıyla kampanyaya start verilmişti.

İLK AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Bugün aşı uygulaması, aşı dağıtımı yapılan şehirlerde de başladı.

İlk aşılar İstanbul'da yapıldı.

Çin'den alınan CoronaVac aşısı, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulandı.