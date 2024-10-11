Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da sağlık sektörünü işgal eden çete yakayı ele verdi.

Skandal niteliği taşıyan olayda, birçok bebeğin kasten öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da bulunan hastanelerde çalışan yenidoğan bebek çetesi üyelerinin, haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olduğu öğrenildi.

12 BEBEK KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ

Tekirdağ Çorlu'da İstanbul'da ise Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki özel hastanelerde boş yere yoğun bakım ünitesinde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebek, sağlık çetesi üyelerinin ihmali nedeniyle hayatını kaybetti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÇETEYİ TESPİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, özel hastanede dünyaya gelen ya da başka hastanelerden buralara sevk edilen yenidoğan bebeklerin, gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı tespit edildi.

İŞLEMLERİ SGK'YA FATURA ETTİLER

Yoğun bakım ünitelerinin dolu gözükmesi için hastanede kalması bile gerekmeyen bebeklerin hayatının hiçe sayıldığı öne sürüldü. Bebeklerin 14 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, buradaki işlemlerin de SGK'ya fatura edildiği tespit edildi.

Bu süre içinde ihmal edilen ve yeterli bakım göremeyen bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

1 MİLYAR TL'LİK VURGUN YAPTILAR

Tam donanımlı hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboş olduğu halde bebeklerin doktor bile bulunmayan hastanelere yönlendirildiği tespit edildi.

Sağlık çalışanlarının 1 milyar TL'lik vurgu yaptığı iddia edildi.

25 HASTANE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Akademisyenlerden oluşan heyetin konuyla ilgili raporu tamamladığı ve iddianame dosyasına girdiği öğrenilirken 25 sağlık çalışanının tutuklandığı, soruşturmanın da genişletilerek sürdüğü kaydedildi.