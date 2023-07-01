İstanbul'da sağlık ekipleri bayram dönüşünde kazalara karşı önlem aldı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili bitiminde kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı noktalarda olası trafik kazalarına hızlı müdahale etmek için hazırlık yaptı.

AA

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilin yarın sona eriyor.

Binlerce vatandaşın dönüş yollarında yoğunluk oluşması bekleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili bitiminde kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı noktalarda meydana gelebilecek trafik kazalarına hızlı müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

Bu kapsamda tatil sonrası dönüş yolunda meydana gelebilecek kazalara müdahale için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında nöbet tutuyor.

Koordineli şekilde planlama yapıldı

Tedbirler kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla mevkisinde hava ambulansı, 112 kara ambulansı, motorize ekip ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli, jandarma ekipleri ile koordineli bir şekilde konuşlandırıldı.

Ekipler, bayram sonrası trafik akışı normale dönene kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi.