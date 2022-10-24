İstanbul'da sağlık yolsuzluğu operasyonu

Devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülenlere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 26'sı cezaevine gönderildi.

Sağlık sektörünü dolandırmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar başarılı bir şekilde sürerken operasyonun son adresi ise İstanbul oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin SGK'ya fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri, kendi üzerlerine geçirip kamuyu dolandırdıkları tespit edildi.

50 kişi yakalandı

Türkiye genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere satan ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde edenler için harekete geçildi.

13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı.

26 kişi cezaevine gönderildi

Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan 50 şüpheliden 13'ü, adli makamlarca serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.