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    İstanbul'da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı

    İstanbul'da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı

    Gösteri sırasında çıkan arbedede astsubayın, polise tokat attığı tespit edildi. Tutuklanan astsubayın, sorgu sırasındaki ifadesi ortaya çıktı.
    • 08.07.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:17
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    Konya'da görevli doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak öldürülmesi, bazı sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

    Dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde gösteriler düzenlendi.

    Sağlık çalışanlarının eyleminde gerginlik

    Gösterilere Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları katıldı.

    Polis ekipleri, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermeyince gerginlik yaşandı.

    İstanbul'da sağlık çalışanlarının protestosunda polise tokat atıldı ViDEO

    Polise tokat atan astsubay tutuklandı

    Eylem sırasında yaşanan arbedede bir kişinin polise tokat attığı belirlendi. O anlara ilişkin görüntü, sosyal medyaya yansıdı.

    Gerginliğin tırmandığı esnada polise tokat attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli N.K.Ö. tutuklandı.

    Şüphelinin, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı astsubay olduğu tespit edildi.

    İstanbul da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı #1

    "Doktor olan eşimi koruma amaçlı refleksle hareket ettim"

    AA'nın haberine göre, söz konusu şüphelinin, hakimlik sorgusunda, doktor olan eşini koruma amaçlı refleksle hareket ettiğini söylediği öğrenildi.

    İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, zanlının "kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

    İstanbul da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı #2

    İstanbul da sağlıkçıların eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı #3


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