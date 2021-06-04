İstanbul'da sahiller, su yüzeyini ve derinlerini saran ve "deniz salyası" olarak adlandırılan müsilajla mücadele ediyor.

Marmara Denizi’nden son günlerde art arda ‘felaket’ fotoğrafları geliyor.

Tehlikenin adı ‘müsilaj’, yani deniz salyası.

DENİZ SALYASI, SAHİLLERİ SARDI

Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarmış durumda.

Denizin dibi de aynı kirlilik nedeniyle görünmüyor.

ENSONHABER, DENİZ SALYASINI YERİNDE GÖZLEMLEDİ

Biz de Ensonhaber.com ekibi olarak İstanbul'da bulunan Bostancı Sahili'ndeki deniz salyası sorununu sizler için görüntüledik.

Konuyla ilgili vatandaşların görüşlerinin de alındığı çekimde, İstanbul'un sahillerinin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul'da sahillerdeki 'deniz salyası' sorunu VİDEO