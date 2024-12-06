İstanbul'da ÇENGEL-8 operasyonu: 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Güvenlik güçleri, yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kez hedef, sahte alkol üretip insan sağlığını tehlikeye atanlar oldu.

Operasyonla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanlığı, güvenlik birimlerinin başarılı çalışmalarıyla bu tür tehlikeli faaliyetlere göz açtırılmayacağını vurguladı.

28 BİN 400 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da Sahte Alkol Üretimime yönelik düzenlenen "ÇENGEL-8" operasyonlarında;

- 28 Bin 400 Litre Sahte Alkol ele geçirildi



Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı



Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir.



- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu;

- Bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve

- Üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.



- Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 Milyon TL değerinde sahte alkol ve

- 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.



Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.