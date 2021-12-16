Esenyurt'ta alkol aldıktan sonra arkadaşının ölüm haberini alan şahıs, 'Birlikte içtik. Tekel bayisinden aldık her zaman aldığımız yerden' dedi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde sahte alkollerin sebep olduğu ölümler, her geçen gün artmaya devam ediyor.

İstanbul'da bu sebeple hayatını kaybeden 7 kişiden bazılarının yakınları, yaşanan olay hakkında konuştu.

"BİRLİKTE İÇTİK, HER ZAMAN ALDIĞIMIZ YERDEN ALDIK"

Esenyurt'ta alkol aldıktan sonra yaşamını yitiren Türkmenistanlı Hormat Orazov'un (35) yakın arkadaşı Maksat Ahmetov, sürekli olarak aynı tekel bayisinden alkol aldıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yakın arkadaşım vardı. Birlikte içtik. Tekel bayisinden aldık her zaman aldığımız yerden. Sipariş veriyorduk geliyordu. Sonra haber geldi bana arkadaşım ölmüş. Mahkemeye gideceğiz şikayetçi olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız . Sahte olduğunu bilmiyorduk. Motokurye ile getirdiler daha önce 3-4 kere almış" şeklinde konuştu.

İstanbul'da sahte alkolden ölen kişilerin yakınları konuştu VİDEO

"ALKOLÜ TEKEL BAYİSİNDEN ALDILAR"

Yine Esenyurt'ta sahte alkolden öldüğü belirtilen Metin Boyu'nun (26) akrabası Mehmet Gölge, "Bana sadece telefon geldi. Dediler ki ölmüş. Alkol aldığı belli. Alkolü tekel bayisinden aldılar" ifadelerini kullandı.

















