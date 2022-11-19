İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli adliyede

JASAT ekipleri, sahte altın ihbarı üzerine başlattığı operasyonda yakaladığı 2'si kadın 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden sahte altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Altın fiyatlarındaki yükselişi sonucu, fırsatçılar sahte altın satmaya başladı...

Gün geçtikçe büyük bir sorun haline gelen sahte altın olayı için İstanbul'da emniyet güçleri harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) sahte altın saçan kuyumcular göz hapsine alındı.

Çalışmalar sürerken, sahte veya gramajıyla oynanmış altın bilgisi üzerine JASAT ekipleri adrese yöneldi.

Bu kapsamda şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, A.Ş. isimli şahıs üzerine kayıtlı aracın Silivri'de bulunduğunu tespit etti.

2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı

JASAT ekipleri, şüphelilerin fotoğraflarını bölgedeki kuyumculara dağıttı.

Zanlıların bir kuyumcuya geldikleri yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda A.Ş. ile yanında bulunan 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Sahte altın ve yüklü miktarda paraya el konuldu

Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile 32 bin lira ele geçirildi.

Sahteciler adliyede

Bir diğer yandan, A.Ş'nin aynı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.