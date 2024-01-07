İstanbul'da sahte dolar çetesine vurgun! 4 kişi tutuklandı ATM'lere sahte dolar yatırarak mobil banka üzerinden liraya çeviren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, ekipler 11 kişiyi yakaladı. İşlemlerin ardından 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA

Haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri belirledikleri bir çetenin izini sürdü.

Şüphelilerin 33 sahte 100 doları, bir bankaya ait ATM'nin para yerleştirme haznesine hileli yöntemlerle yerleştirdikleri tespit edildi.

Mobil bankacılıkla liraya çevirdiler

Bankaya yatırılan 3 bin 300 dolar Merkez Bankasına gönderilirken, yapılan incelemede bu dolarların sahte olduğu anlaşıldı.

Ayrıca ATM'ye yatırılan sahte dolarların mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

11 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

4'ü tutuklandı

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte dolarların ATM'ye yatırıldığı anlar bankanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde şüphelilerin sahte dolarları hesaba aktardıktan sonra bölgeden ayrılmaları yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)