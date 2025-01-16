İstanbul'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 30'a çıktı

AA

Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor.

Son 3 günde vakalar İstanbul'dan çıkıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

İLK ETAPTA 65 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İstanbul genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.