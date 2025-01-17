Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sahte içki can almaya devam ediyor.

Özellikle İstanbul'da konu ciddi boyutlara ulaştı.

Artan can kayıplarıyla birlikte polis ekipleri denetim ve operasyonlarını da sıklaştırdı.

ÜRETİM DEPOSUNA BASKIN

Bayrampaşa'da İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretilen bir depoya dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

7,5 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda, plastik kap içerisinde 1 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam şişe içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski ve plastik şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.

Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ali Çolak (63) isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPLAM 88 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Polis operasyonlarını sürdürürken ölü sayısı da artıyor.

İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen toplam 88 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38’i, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

27 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.