İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sahte içki satma hazırlığında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bayrampaşa ve Başakşehir'de sahte alkollerin bulunduğu iki depo tespit etti.
Piyasa değeri 8 milyon lirayı buluyor: 10 bin 966 sahte içki ele geçirildi
Emniyet ekiplerince yaklaşık 1 ay süren takibin ardından dün iki ilçede depolara düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 8 milyon lirayı bulan, paletlere yüklenmiş koliler halinde 10 bin 966 şişe sahte içki ve 11 bin etiket ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı
Baskınlarda eğlence mekanlarına pazarlanan sahte içkilerle bağlantılı oldukları tespit edilen F.Ö., M.Ş. ve G.Ş. adlı 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyette sergilendi
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen çeşitli markaların taklit edildiği sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi üzerindeki yerleşkesinde sergilendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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