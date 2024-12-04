İstanbul'da sahte içki yüzünden ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

İstanbul'da sahte içki için düğmeye basıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürerken, yeni detaylar gündeme geliyor.
46 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Bu kapsamda da; Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.
17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 7 KİŞİ TABURCU OLDU
Hastaneye gidip tedavi altına alınanlardan 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin ise tedavileri sürüyor. Tedavisi tamamlanan 7 kişi de taburcu edildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.
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