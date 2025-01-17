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Haber Merkezi

Sahte içki vakaları can almaya devam ediyor.

Yılbaşı itibariyle artış gösteren sahte içki vakaları, son 96 saat içinde en üst seviyeye ulaştı.

Üç gün içerisinde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 88 kişi hastanelere başvurdu.

CAN KAYBI 37 OLDU

Tedavi altındaki 4 kişinin de yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 günde 37'ye yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 4 kişi ise taburcu edildi.

2 KİŞİ HASTANEDEN KAÇTI

Hastanede yatan 47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.

Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.

4 TUTUKLAMA

İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu, 64 işletmenin iş yeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

PET ŞİŞEDE 30 LİRAYA SATILAN "ÖLÜM"

İstanbul'daki sahte içki ölümleri; Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir'de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı.

Sahte içki kurbanlarının Türkiye'de çalışmaya gelen Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları olduğunu belirleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi.

"Türkmen Lokantası" olarak bilinen dükkanda, yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu. Şişe başına da 30 lira alınıyordu.

Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı.

Şüphelilerin dükkanın yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiği ortaya çıktı. Evde 50 litre sahte içki ile uyuşturucu haplar da ele geçirildi.