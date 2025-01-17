AA
İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
33 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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