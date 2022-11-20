İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Ekipler, 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, sahte para basarak piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak yüklü miktarda sahte para banknotlar ele geçirdi.

İstanbul'da ekipler bazı şüphelilerin alışveriş yaptığı yerlerde sahte para kullanarak esnafları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ihbar üzerine çalışmaları başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin, daha önceden haklarında sahte para ve sahte belge düzenleme suçundan sabıkası bulunan şüphelilerle sık sık buluştuğu belirlendi.

2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Söz konusu adresleri takibe alan JASAT ekipleri; belirlenen adreslere sahte para basımında kullanılan matbaa malzemelerinin taşındığını gördü.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, Eyüpsultan ve Bağcılar'da 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suç unsurları bulundu

Operasyonlarda; 100’lük banknotlar halinde 22 bin 290 adet sahte Amerikan Doları, 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde 12 bin 500 adet sahte Türk lirası, 1 adet tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

2 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan A.K. ve N.A. isimli şüpheliler, haklarında düzenlenen "Parada Sahtecilik" suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi.