Kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' adını veren bir grup, sabah namazını kıldıktan sonra sahile gelerek yüzüyor. Yazdan beri bu eylemi gerçekleştiren grup, kar yağışını da göz ardı etti.

İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kendilerine "Sarayburnu Fatihleri" adını veren grup ise dondurucu soğuğun altında denize girdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Sarayburnu sahiline gelen grup üyeleri, kayalıklarda soyundu ve ardından ısınmak için bir süre koştu. Gruptakiler, Gülhane Parkı sahil çıkışında denizin soğuk suyuna atladı.

"ŞİFA İÇİN SUYA GİRİYORUZ"

Hüseyin Kahraman, yaz kış demeden Sarayburnu sahilinde yüzdüklerini belirterek, "Biz burada sabah sporu yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte şifa için suya giriyoruz. Kar, fırtına, yağmur fark etmiyor. Her gün geliyoruz. Üşümüyoruz." dedi.

İstanbul'da Sarayburnu Fatihleri grubu dondurucu soğukta yüzdü VİDEO



FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN PEK ÇOK İNSAN BULUNUYOR

Kahraman, gruplarında matbaacı, telefoncu, pastanede çalışan, doktor, kahveci, avukat ve farklı mesleklerden birçok kişiyle birlikte bu etkinliğe devam ettiklerini söyledi.

"SIKLIKLA SUYA GİRMEYENLER, SOĞUK HAVADA HİPOTERMİ GEÇİRİR"

Sürekli yüzdükleri için vücutlarının soğuk suya alıştığını anlatan Kahraman, sıklıkla suya girmeyenlerin, soğuk havada denize girmeleri durumunda hipotermi olacakları uyarısında bulundu.

"SUDA DURDUĞUMUZ SÜREYE DİKKAT EDİYORUZ"

Selahattin Şenyuva da soğuk suyu şifa olarak gördükleri için yüzdüklerini ifade ederek, "Yüzmeye yeni başlayanlar için hipotermi tehlikesi var. Doktordan raporları olanlar bunlara dikkat edip gelecekler. Yazdan beri biz devam ettiğimiz için bize zarar vermiyor. Suda durduğumuz süreye dikkat ediyoruz. Hipotermiye girmemek ve hasta olmamak için. Buna çok dikkat ederek yüzmek lazım.

"SOSYAL MEDYADAN BİZİ TEBRİK EDİYORLAR"

Çok güzel tepkiler veriyorlar. Korna çalarak geçiyorlar, coşkuyla karşılıyorlar. Sosyal medyadan sürekli bizi tebrik ediyorlar." ifadelerini kullandı.