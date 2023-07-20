İstanbul'da satılmayıp stoklanan araçlar havadan görüntülendi Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan araçlar, drone ile görüntülendi.

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İHA

Dünya genelinde tedarik zincirindeki kırılma Türkiye'de stokçuluğu tetikledi.

Ham madde ve çip tedarikinde zorlanan otomotiv firmaları üretimi yavaşlatınca sıfır araçlara ulaşmak güç hale geldi.

Koronavirüs pandemisinden kurtulduktan sonra bir nebze durum normale dönse de bu kez piyasadaki şişkinliği yeterli bulmayan stokçular, ulaştıkları araçları otoparklarda stoklamaya başladı.

Araçlar otoparklara saklandı

Öyle ki, Türkiye'ye giren araçların neredeyse tamamı kapalı-açık otoparklarda saklandı.

Daha çok galerici ve ithalatçıların işin içinde bulunduğu bu fırsatçılık oyununda müşteriler, bayilerden elleri boş geri çevrildi.

Satılmayan sıfır araçlar dikkat çekti

Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.

Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi.

Havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, drone kamerasına yansıdı.

Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.

Aynı görüntüler Zeytinburnu'nda da kaydedildi

Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi.

Zeytinburnu’nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.

Bekçi telaşa kapıldı

Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisinin telaş içerisinde birilerini aradığı ve drone'u cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti