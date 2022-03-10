İstanbul'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yağışın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor.

SCOOTER VE MOTOSİKLETLİLERE YASAK

Megakent'te karla mücadeleye ilişkin yeni önlemler alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan yeni tedbirleri Twitter hesabından duyurdu.

Yerlikaya, "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyri ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar, 10 Mart Cuma günü 19.00 itibarıyla moto kuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır." dedi.

KAMU PERSONELİ YARIN DA İZİNLİ

Ayrıca asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak.

Vali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılacaktır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır.” açıklamasında bulundu.