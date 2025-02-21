İstanbul'da Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi

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Türkiye'deki yoğun kar yağışı sürüyor...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da arka arkaya iptal sefer haberleri geliyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Akşam saatleri itibariyle etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm vapur seferleri iptal edildi.

DUYURU YAPILDI

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız." ifadeleriyle tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının aralıklarla süreceğini duyurdu.