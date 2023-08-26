İstanbul'da şehit edilen polis Hakan Telli anısına meslektaşları anma konvoyu düzenledi Kağıthane'de geçtiğimiz gece düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Meslektaşları da dün akşam aynı bölgede anma konvoyu oluşturarak tur attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin gündeminde zehir tacirleri tarafından şehit edilen polis memuru Hakan Telli var...

Kahraman polisin şehadeti, meslektaşları ve ailesi başta olmak üzere yüreklere ateş düşürdü.

Dün akşam saatlerinde de Telli'nin şehit edildiği İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Meslektaşları anısına anma konvoyu

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri meslektaşları Hakan Telli anısına konvoy oluşturdu.

Otomobil ve motosikletler ile oluşturulan konvoy çakarlı lambalar ve sirenler eşliğinde farklı noktalarda tur attı.

Anma konvoyunun geçtiği anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir eve uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin polise silahla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açmasıyla 2 polis memuru ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 polis memurundan biri olan Hakan Telli tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.